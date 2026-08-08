Полиция проводит проверку по ситуации с похищением ребенка в парке Кисловодска

Полиция Кисловодска проводит проверку по факту похищения ребенка в парке Полиция проводит проверку по ситуации с похищением ребенка в парке Кисловодска

Москва8 авг Вести.Сотрудники полиции Кисловодска проводят проверку по ситуации с похищением четырехлетнего мальчика в курортном парке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставрополью в мессенджере MAX.

Накануне в правоохранительные органы обратилась бабушка мальчика и заявила, что ее внук потерялся в курортном парке и его пытались увести неизвестные женщины.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено происходящее, и установили одну из женщин. По предварительным данным, указанная информация не подтверждается отмечается в сообщении

Стражи порядка проводят детальную проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.