Москва8 авгВести.Сотрудники полиции Кисловодска проводят проверку по ситуации с похищением четырехлетнего мальчика в курортном парке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставрополью в мессенджере MAX.
Накануне в правоохранительные органы обратилась бабушка мальчика и заявила, что ее внук потерялся в курортном парке и его пытались увести неизвестные женщины.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено происходящее, и установили одну из женщин. По предварительным данным, указанная информация не подтверждаетсяотмечается в сообщении
Стражи порядка проводят детальную проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.