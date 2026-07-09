Москва9 июлВести.На Ставрополье в станице Суворовской пропали двое детей. Один из них найден погибшим, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
Поиски мальчика и девочки начались еще вчера по берегам реки Кума. В 4 утра их приостановили, а в 6 утра возобновили.
К огромному сожалению, девочка найдена мертвой. Причина смерти – утоплениеговорится в публикации главы округа в MAX
Поиски мальчика продолжаются. К ним привлечены все необходимые средства и силы, в том числе водолазы и около 400 волонтеров, сообщил глава округа.
Николай Бондаренко также отметил, что сейчас счет идет на секунды, очень важно работать именно специалистам-водолазам и кинологам, а большие толпы людей могут помешать.
По этой причине он призвал стремящихся принять участие в поисках ребенка координировать свои действия с полицией и представителями МЧС.