Один из двух пропавших на Ставрополье детей найден погибшим

Один из пропавших на Ставрополье детей найден погибшим, второго ищут Один из двух пропавших на Ставрополье детей найден погибшим

Москва9 июл Вести.На Ставрополье в станице Суворовской пропали двое детей. Один из них найден погибшим, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

Поиски мальчика и девочки начались еще вчера по берегам реки Кума. В 4 утра их приостановили, а в 6 утра возобновили.

К огромному сожалению, девочка найдена мертвой. Причина смерти – утопление говорится в публикации главы округа в MAX

Поиски мальчика продолжаются. К ним привлечены все необходимые средства и силы, в том числе водолазы и около 400 волонтеров, сообщил глава округа.

Николай Бондаренко также отметил, что сейчас счет идет на секунды, очень важно работать именно специалистам-водолазам и кинологам, а большие толпы людей могут помешать.

По этой причине он призвал стремящихся принять участие в поисках ребенка координировать свои действия с полицией и представителями МЧС.