Москва9 июлВести.В Предгорном округе в реке Кума обнаружено тело пропавшего накануне 4-летнего мальчика, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.
В станице Суворовской двое детей 3 и 4 лет ушли из дома гулять к реке без сопровождения взрослых.
Со вчерашнего дня их активно искали. Утром в русле реки было обнаружено тело 3-летней девочки с признаками утопления. Мальчика продолжали искать.
В настоящее время в русле реки обнаружено тело 4-летнего мальчика также с признаками утопленияговорится в публикации Следкома Ставрополья
Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшей трагедии.