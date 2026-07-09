Тело второго пропавшего на Ставрополье ребенка найдено в реке Кума

Второй пропавший на Ставрополье ребенок тоже найден мертвым Тело второго пропавшего на Ставрополье ребенка найдено в реке Кума

Москва9 июл Вести.В Предгорном округе в реке Кума обнаружено тело пропавшего накануне 4-летнего мальчика, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

В станице Суворовской двое детей 3 и 4 лет ушли из дома гулять к реке без сопровождения взрослых.

Со вчерашнего дня их активно искали. Утром в русле реки было обнаружено тело 3-летней девочки с признаками утопления. Мальчика продолжали искать.

В настоящее время в русле реки обнаружено тело 4-летнего мальчика также с признаками утопления говорится в публикации Следкома Ставрополья

Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшей трагедии.