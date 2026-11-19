СК начал проверку после побега ребенка из детского сада в Краснодаре СК заинтересовался уходом ребенка из детского сада в Краснодаре

Москва19 ноя Вести.В Краснодаре следователи СК начали проверку после самовольного ухода ребенка из частного детского сада. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее стало известно, что двухлетний мальчик смог уйти из детского сада после того, как в здании отключился свет. Из-за этого электронный замок на входной двери разблокировался. Прохожий, увидев ребенка вернул его в детский сад.

В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего... По результатам проверки будет принято процессуальное решение сказано в сообщении

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Его передали родителям.