Москва19 нояВести.В Краснодаре следователи СК начали проверку после самовольного ухода ребенка из частного детского сада. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Ранее стало известно, что двухлетний мальчик смог уйти из детского сада после того, как в здании отключился свет. Из-за этого электронный замок на входной двери разблокировался. Прохожий, увидев ребенка вернул его в детский сад.
В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего... По результатам проверки будет принято процессуальное решениесказано в сообщении
Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Его передали родителям.