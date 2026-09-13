СК начал проверку детского сада в Сочи из-за грубого воспитателя СК начал проверку в отношении воспитателя сочинского детсада

Москва13 сен Вести.СК организовал проверку в отношении воспитателя одного из детских садов Адлерского района Сочи, которая совершала противоправные действия в отношении воспитанников. Об этом сообщили ГСУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее аналогичную проверку организовала региональная прокуратура.

По предварительным данным, воспитатель одного из детских садов, расположенных в Адлерском районе города Сочи, совершала противоправные действия в отношении детей сказано в сообщении

Подробности происшествия ведомством не раскрываются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.