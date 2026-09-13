Москва13 сенВести.СК организовал проверку в отношении воспитателя одного из детских садов Адлерского района Сочи, которая совершала противоправные действия в отношении воспитанников. Об этом сообщили ГСУ СКР по Краснодарскому краю.
Ранее аналогичную проверку организовала региональная прокуратура.
По предварительным данным, воспитатель одного из детских садов, расположенных в Адлерском районе города Сочи, совершала противоправные действия в отношении детейсказано в сообщении
Подробности происшествия ведомством не раскрываются.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.