В Калининграде трехлетняя девочка ушла из дома искать маму и потерялась В Калининграде прохожие обнаружили на улице трехлетнюю девочку

Москва9 ноя Вести.В Калининграде на Советском проспекте прохожие заметили трехлетнюю девочку, гулявшую по улице без взрослых. Об этом сообщило УМВД России по Калининградской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел во второй половине дня 6 ноября. О ребенке сообщили в полицию. На место сразу приехала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Центральному району Калининграда. Выяснилось, что девочка сама вышла из квартиры, чтобы найти маму.

6 ноября во второй половине дня на Советском проспекте в Калининграде прохожие обнаружили маленькую девочку, которая находилась на улице без сопровождения взрослых. О случившемся граждане сообщили в полицию говорится в публикации

Примерно через час в дежурную часть пришла мать девочки и заявила о ее пропаже. Ей сказали, что с ребенком все хорошо, и позвали в отдел. Во время разговора выяснилось: женщина ненадолго ушла по делам, оставив трехлетнюю дочь со старшим сыном. Мальчик заснул, и тогда младшая сестра решила сама пойти искать маму.

Проверка не нашла признаков ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Инспектор ПДН поговорила с матерью и объяснила, что оставлять маленьких детей без присмотра нельзя.