Оставшиеся без присмотра маленькие дети едва не выпали из окна дома в Пятигорске

В Пятигорске спасли детей, которые чуть не выпали из окна многоквартирного дома Оставшиеся без присмотра маленькие дети едва не выпали из окна дома в Пятигорске

Москва2 окт Вести.В Пятигорске малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых, пошли гулять по карнизу дома на третьем этаже и едва не сорвались вниз, правоохранители начали проверку, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю в мессенджере MAX.

В дежурную часть полиции обратились люди, которые увидели, как малолетние дети находятся у открытого окна, а потом вылезают на карниз. Взрослых в это время дома не было. Малышей сняли прибывшие по вызову спасатели.

Как установили полицейские, мать несовершеннолетних находится в Москве по работе, а детей оставила со своим сожителем. Мужчину оперативно разыскали. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о оставлении в опасности.

Детальную проверку всех обстоятельств происшествия проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.