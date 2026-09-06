Трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Омске

В Омске трехлетний мальчик выжил после падения из окна Трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Омске

Москва6 сен Вести.В доме на улице Багратиона в Омске трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК России по региону в мессенджере МAX.

Инцидент случился вечером 5 сентября. Предварительно, мальчик остался без присмотра родителей и залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из распахнутого окна.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение отмечается в сообщении

Ребенка госпитализировали.

В ведомстве рекомендовали быть более внимательными к детям.