Москва6 сенВести.В доме на улице Багратиона в Омске трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК России по региону в мессенджере МAX.
Инцидент случился вечером 5 сентября. Предварительно, мальчик остался без присмотра родителей и залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из распахнутого окна.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решениеотмечается в сообщении
Ребенка госпитализировали.
В ведомстве рекомендовали быть более внимательными к детям.