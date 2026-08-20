Ребенок выпал из окна во время игры с братьями в Новой Москве

Игравший с братьями 5-летний ребенок выпал из окна в Москве Ребенок выпал из окна во время игры с братьями в Новой Москве

Москва20 авг Вести.Несовершеннолетний пострадал в результате падения с высоты в СНТ "Строитель" на территории Новой Москвы. По данным MK.RU, ЧП произошло накануне, 19 августа.

По предварительным сведениям, пятилетний мальчик играл с двумя братьями в детской комнате на втором этаже частного дома.

В это время родители занимались бытовыми делами на первом этаже. В какой-то момент интерес детей переключился на окно, которое было заперто на ключ.

Ребята задумали его открыть. Отмычка находилась в родительской комнате на верхней полке в шкафу говорится в публикации

Дети сумели достать отмычку, открыли окно. Младший из них забрался на подоконник, потерял равновесие и выпал наружу.

По сведениям издания, ребенок получил ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.