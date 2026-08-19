Упавшие с крыши и из окна девочки пострадали в Москве

Две девочки пострадали при падении с высоты в Москве Упавшие с крыши и из окна девочки пострадали в Москве

Москва19 авг Вести.Две юные москвички пострадали при падении с высоты. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщает MK.RU.

Оба инцидента произошли 18 августа. Первый - на улице Дачная в районе Южное Бутово.

Во время прогулки дети закинули игрушку на крышу одноэтажного нежилого строения и решили достать ее, забравшись по открытой лестнице на крышу.

При спуске 9-летняя девочка облокотилась об ограждение крыши. В следующий момент ее рука соскользнула, и она упала сказано в публикации

Подоспевшие на крики о помощи родители нашли девочку в бессознательном состоянии. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое – она находится в реанимации с переломом свода черепа и ушибом головного мозга.

В этот же день при падении из окна третьего этажа своей квартиры в Печатниковом переулке получила травмы 15-летняя девушка.

Трагедия произошла по неосторожности: пока родители и младшая сестра собирались на прогулку, девушка сидела у открытого окна и, сделав неосторожное движение, полетела вниз. В больнице медики определили перелом таза и травму носа. Прогнозы на выздоровление хорошие.