Прокуратура проводит проверку по факту падения из окон детей в Иркутской области

Две малолетние девочки выпали из окон в Иркутской области Прокуратура проводит проверку по факту падения из окон детей в Иркутской области

Москва21 июл Вести.Прокуратура проверяет факты падения малолетних девочек с высоты в Иркутске и Усолье-Сибирском, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, 17 июля 2026 семилетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже на улице Карла Либкнехта в Усолье-Сибирском. А 18 июля с высоты 4 этажа из квартиры на улице Академика Курчатова в Иркутске выпала 4-летняя девочка. Обе пострадавшие оперлись на москитные сетки. Взрослые находились в непосредственной близости.

В настоящее время девочки находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь отмечается в сообщении

Причины произошедшего устанавливаются.