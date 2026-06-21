Две 10-летние девочки выпали из окна 2-го этажа дома в Тверской области

Две 10-летние девочки выпали из окна 2-го этажа в Тверской области Две 10-летние девочки выпали из окна 2-го этажа дома в Тверской области

Москва21 июн Вести.В Осташкове две 10-летние девочки выпали из окна 2-го этажа дома, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Тверской области.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел вечером 20 июня. Предположительно, девочки находились на подоконнике у открытого окна и облокотились на москитную сетку. В момент происшествия с ними находилась старшая сестра, мать была в другой комнате.

По факту произошедшего … организовано проведение доследственной проверки сказано в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре.