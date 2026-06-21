Москва21 июнВести.В Осташкове две 10-летние девочки выпали из окна 2-го этажа дома, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Тверской области.
По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел вечером 20 июня. Предположительно, девочки находились на подоконнике у открытого окна и облокотились на москитную сетку. В момент происшествия с ними находилась старшая сестра, мать была в другой комнате.
По факту произошедшего … организовано проведение доследственной проверкисказано в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре.