Один из малышей, которых нашли на улице в Томске, едва не попал под машину

Стало известно, как малыши оказались одни на улице в Томске Один из малышей, которых нашли на улице в Томске, едва не попал под машину

Москва2 сен Вести.В деле о малышах, найденных без присмотра на улице в Томске, появились новые подробности. Их "Вестям‑Томск" рассказала очевидец происшествия Екатерина, в квартире которой до приезда полиции находились дети.

В среду, 2 сентября, жильцы одного из домов, расположенных в микрорайоне "Южные Ворота", увидели девочку, которая шла по улице в тонкой домашней одежде. На вид ей было не больше трех лет. Позднее выяснилось, что вместе с ней на улице оказался ее младший брат. Он был практически раздет - на нем был только памперс.

Дети дошли до помещения рядом с подъездом, в котором находятся пункт выдачи заказов и магазин. Сотрудники торговой точки и подоспевшие соседи попытались сореть малышей и узнать, где они живут, но дети не смогли назвать свой адрес.

Тогда Екатерина забрала ребят к себе домой и вызвала полицию.

Они все тряслись, замерзшие, естественно, на улице уже не лето. Грудничок чуть не попал под машину на улице. Старшая девочка, вся в соплях, нос не дышит, и маленькая тоже начала подкашливать рассказала томичка

Оказалось, что родители ребят живут в съемной квартире в том же доме, соседи характеризуют семью как неблагополучную. Отец семейства попытался забрать детей, но при этом вел себе неадекватно. Ребят ему не отдали.

Также уточняется, что мать беременна четвертым ребенком.

Правоохранители забрали родителей в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Томской области организовал процессуальную проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей.