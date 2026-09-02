Москва2 сенВести.В Томске Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей, сообщает СУ СК РФ по Томской области.
По данным социальных медиа, жители микрорайона "Южные Ворота" Томского района увидели на улице девочку в возрасте около трех лет и полуторогодовалого мальчика, который был практически раздет – на нем был только памперс. Дети находились одни, без присмотра взрослых. Очевидцы вызвали полицию.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Томска следственного управления СК России по Томской области организована процессуальная проверкаговорится в публикации Следкома
"Вести-Томск" со ссылкой на собственный источник сообщают, что малыши ушли из дома, пока за ними присматривал отец. Их мать в тот момент отсутствовала.
Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям родителей и принять процессуальное решение.