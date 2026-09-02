СК проверяет информацию об оставлении малолетних детей без присмотра в Томске

В Томске двух малышей нашли на улице без присмотра взрослых, СК начал проверку СК проверяет информацию об оставлении малолетних детей без присмотра в Томске

Москва2 сен Вести.В Томске Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По данным социальных медиа, жители микрорайона "Южные Ворота" Томского района увидели на улице девочку в возрасте около трех лет и полуторогодовалого мальчика, который был практически раздет – на нем был только памперс. Дети находились одни, без присмотра взрослых. Очевидцы вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Томска следственного управления СК России по Томской области организована процессуальная проверка говорится в публикации Следкома

"Вести-Томск" со ссылкой на собственный источник сообщают, что малыши ушли из дома, пока за ними присматривал отец. Их мать в тот момент отсутствовала.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку действиям родителей и принять процессуальное решение.