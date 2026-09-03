Опека не нашла причин для постановки на учет семьи из Томска, где сбежали дети

Отец детей, сбежавших из квартиры в Томске, прокомментировал их побег Опека не нашла причин для постановки на учет семьи из Томска, где сбежали дети

Москва3 сен Вести.Отец двух детей, трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика, которых заметили без присмотра во дворе жилого дома в Томске, прокомментировал ситуацию.

Инцидент произошел в микрорайоне "Южные ворота" 2 сентября и вызвал бурную реакцию общественности.

Как выяснили журналисты "Вестей-Томск", дети сами вышли из квартиры, зашли в лифт и спустились на улицу. В этот момент отец был занят уборкой дома и узнал о происшествии из сообщений в домовом чате.

Как рассказал глава семейства, сотрудники опеки уже приезжали в ним квартиру.

Специалисты приезжали, уже все выяснили коротко ответил мужчина

Также, как сообщает издание, органы опеки и попечительства не нашли оснований для того, чтобы поставить семью на учет - дети обеспечены всем необходимым, у них есть еда, одежда, игрушки, им уделяют достаточно внимания.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Татьяна Воронина также подтвердила, что дети находятся в безопасности.

С родителями провели необходимую беседу о недопустимости подобных ситуаций.