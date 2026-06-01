В Ростове-на-Дону трехлетний мальчик сбежал из дома, пока родители спали

Москва1 июн Вести.В Ростове-на-Дону сотрудники службы спасения нашли и вернули родителям трехлетнего мальчика, который самостоятельно ушел из дома и уехал на автобусе в магазин. Об этом рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

Ребенок ушел из дома утром 1 июня, пока его родители спали.

Утром малыш, который сам себя называл Димой, зашел в магазин "Магнит". Он сказал, что приехал на автобусе, говорил ребенок очень плохо, свою фамилию назвать не смог говорится в сообщении ведомства

Продавец позвонила в службу 112. Там выяснили, что похожий и инцидент произошел в Советском районе города: в 07:45 мск из дома ушел трехлетний Тимофей. Сопоставив данные, оператор связалась с родителями. Выяснилось, что это один и тот же ребенок, а Дима – это то, как он произносит свое имя.

Маленького беглеца передали родителям.