Москва27 октВести.Уголовное дело об оставлении малолетнего ребенка на улице возбуждено в Самаре, сообщает областное СУ СК в MAX.
Информацию о том, что на улице в коляске обнаружен находящийся без присмотра младенец, следователи обнаружили в ходе мониторинга социальных медиа.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)говорится в публикации
Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.