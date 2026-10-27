Уголовное дело возбуждено в Самаре из-за оставленного на улице младенца

Ребенка в коляске оставили на улице в Самаре Уголовное дело возбуждено в Самаре из-за оставленного на улице младенца

Москва27 окт Вести.Уголовное дело об оставлении малолетнего ребенка на улице возбуждено в Самаре, сообщает областное СУ СК в MAX.

Информацию о том, что на улице в коляске обнаружен находящийся без присмотра младенец, следователи обнаружили в ходе мониторинга социальных медиа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) говорится в публикации

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.