Москва25 октВести.Полиция задержала девушку, которая оставила своего новорожденного ребенка у стен жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что мамой оказалась иностранная гражданка.
Мои столичные коллеги оперативно разыскали мать, оставившую новорожденного ребенка на улице в Зеленограденаписала она в своем канале
Также полицией было установлено незаконное нахождение девушки на территории Российской Федерации. В ее отношении составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.
Что касается факта оставления ребенка в опасности, то позже материалы проверки будут переданы в следственные органы.