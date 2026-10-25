Девушка-иностранка, бросившая младенца у жилого дома в Зеленограде, задержана

В Зеленограде задержали девушку, оставившую ребенка у жилого дома Девушка-иностранка, бросившая младенца у жилого дома в Зеленограде, задержана

Москва25 окт Вести.Полиция задержала девушку, которая оставила своего новорожденного ребенка у стен жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что мамой оказалась иностранная гражданка.

Мои столичные коллеги оперативно разыскали мать, оставившую новорожденного ребенка на улице в Зеленограде написала она в своем канале

Также полицией было установлено незаконное нахождение девушки на территории Российской Федерации. В ее отношении составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.

Что касается факта оставления ребенка в опасности, то позже материалы проверки будут переданы в следственные органы.