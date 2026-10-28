В Саратове задержали женщину, оставившую на улице младенца в коляске

Задержана мать, оставившая младенца на улице в Саратове В Саратове задержали женщину, оставившую на улице младенца в коляске

Москва28 окт Вести.В Самаре задержана женщина, которая оставила без присмотра на улице своего маленького ребенка, сообщает областное СУ СК в MAX.

В ведомстве уточнили, что 23-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ. А именно: оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения говорится в публикации

По версии следствия, 26 октября фигурантка оставила без присмотра на улице коляску со своей 2-месячной дочерью. Это могло привести к наступлению тяжких последствий, подчеркнули в Следкоме.

Младенца спасли прохожие, которые своевременно обратились в правоохранительные органы и медучреждение. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением врачей, угроза для ее здоровья отсутствует.

Кроме того, 27 октября в отделе полиции обвиняемая применила насилие к представителю власти – инспектору отделения по делам несовершеннолетних.