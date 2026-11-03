В Свердловской области арестована женщина, обвиняемая в истязании дочери Жительница Свердловской области арестована за истязание малолетней дочери

Москва3 ноя Вести.В Свердловской области суд города Кушвы заключил под стражу женщину, обвиняемую в истязании малолетней дочери. Об этом в MAX сообщает пресс-служба региональных судов.

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по октябрь 2026 года обвиняемая систематически наносила побои своей семилетней дочери говорится в мессенджере

Обвиняемая била ребенка шнуром от зарядного устройства, бросала в него различные предметы, дергала за волосы.

Своей вины женщина не признает. Под стражей она будет находиться до 1 января 2027 года.