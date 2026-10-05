На Сахалине передано дело в суд о систематическом истязании матерью дочерей СК: избивавшая своих дочерей мать предстанет перед судом в Сахалинской области

Москва5 окт Вести.На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, она обвиняется в систематическом истязании двух малолетних своих дочерей, говорится в MAX-канале Следственного комитета региона.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

По версии следствия, фигурантка применяла насилие к двум своим дочерям 6 и 8 лет. В отношении одной из дочерей установлено не менее 27 фактов нанесения побоев и не менее 12 фактов иных насильственных действий, совершенных в целях наказания ребенка с марта 2024 года по апрель 2025 года. В январе 2026 года мать схватила дочь за футболку на лестничной площадке, девочка вырвалась, потеряла равновесие и упала с лестницы второго этажа, ударившись головой. Вторую дочь с марта 2024 года по январь 2025 года мать также била, причинив ей вред здоровью средней тяжести.