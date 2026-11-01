В Новочеркасске будут судить женщину несколько лет истязавшую сыновей Жительница Новочеркасска, истязавшая сыновей, пойдет под суд

Москва1 ноя Вести.В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая обвиняется в истязании двух несовершеннолетних детей, неисполнении обязанностей по их воспитанию и жестоком обращении, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, женщина, проживавшая с детьми в Новочеркасске, в течение нескольких лет причиняла двум своим сыновьям физические и психические страдания. Она била детей, в том числе разными предметами, лишала их полноценного питания, выгоняла из дома, унижала.

Противоправные действия обвиняемой в отношении старшего сына продолжались до ноября 2025 года, после чего он стал проживать у родственницы. В мае 2026 года младший сын был изъят у матери и помещен в социально-реабилитационный центр отмечается в публикации

Уголовное дело направлено в суд.