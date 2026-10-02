Москва2 окт Вести.Жительница Читы получила 3 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по делу об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении по его воспитанию, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

В течение семи месяцев женщина систематически избивала 12-летнего сына руками, ремнем, черенком от лопаты, кипятильником, а также толкала и оскорбляла его, в том числе нецензурно.

Поводами для наказаний становились отказ помогать по хозяйству, плохие оценки, невыполнение бытовых поручений, а также то, что мальчик рассказал в школе о насилии. Кроме того, подсудимая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию сына, не заботилась о его здоровье, физическом и нравственном развитии написали в пресс-центре

Факт избиений подтвержден судебно-медицинской экспертизой.

Подсудимая вину признала частично, отрицая систематический характер насилия. По ее словам, конфликты с сыном возникали из-за его поведения и успеваемости, а 12 марта 2026 года она действительно применила физическую силу, ударив его ремнем от сумочки. Также она раскаялась, прошла консультации с психологом, сейчас обеспечивает сына материально.

Помимо основного наказания, с женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу сына.