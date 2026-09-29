Жительница Сочи пойдет под суд за издевательства над полуторагодовалым сыном Жительницу Сочи будут судить за истязание полуторагодовалого сына

Москва29 сен Вести.В Сочи направят в суд дело 38-летней женщины, обвиняемой в издевательствах над полуторагодовалым сыном. Расследование завершили следователи СК России по Краснодарскому краю. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи … завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании полуторагодовалого сына (п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (ст. 156 УК РФ) говорится в публикации

По версии следствия, с июня по июль 2026 года женщина, находясь у себя дома в Сочи, систематически применяла к малолетнему сыну физическую силу - била его по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая его жизни и здоровью.

На время расследования по ходатайству следователя суд заключил фигурантку под стражу, эта мера действует до сих пор.

Следствие собрало достаточно доказательств. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.