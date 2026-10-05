Москва5 октВести.Жительница поселка Ува осуждена условно на 3 года 2 месяца за истязание четырех детей своего сожителя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Удмуртской Республике.
Как установлено, с ноября 2024 по ноябрь 2025 гг. женщина на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически избивала детей своего сожителя в возрасте 9, 10, 11 и 14 лет.
Она признана виновной … [по] п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении несовершеннолетних)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.