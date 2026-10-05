Жительница Удмуртии осуждена условно за истязание четырех детей своего сожителя

Жительница Удмуртии осуждена условно за истязание детей своего сожителя Жительница Удмуртии осуждена условно за истязание четырех детей своего сожителя

Москва5 окт Вести.Жительница поселка Ува осуждена условно на 3 года 2 месяца за истязание четырех детей своего сожителя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Удмуртской Республике.

Как установлено, с ноября 2024 по ноябрь 2025 гг. женщина на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически избивала детей своего сожителя в возрасте 9, 10, 11 и 14 лет.

Она признана виновной … [по] п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении несовершеннолетних) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.