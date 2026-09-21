Экс-воспитательница в Северодвинске получила условный срок за избиение детей Экс-воспитательницу детсада в Северодвинске осудили условно за избиение малышей

Москва21 сен Вести.В Северодвинске суд вынес приговор в отношении бывшей воспитательницы детского сада "Винни-Пух", признав ее виновной в жестоком обращении и истязании детей. За избиение 2-летних малышей женщину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, сообщает пресс-служба судов Архангельской области.

Бывшая воспитательница детского сада "Винни-Пух" признана виновной в жестоком обращении с малолетними и истязании детей… С учетом смягчающих обстоятельств (включая наличие на иждивении малолетнего ребенка), а также отягчающего (совершение преступления педагогическим работником) осужденной назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года один месяц, с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса РФ говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, фигурантка наносила воспитанникам побои в период с февраля по апрель 2026 года. Установлено, что она била детей по голове, хватала за шею и руки и толкала во время занятий и тихого часа. Преступление вскрылось благодаря работнику детского сада, который стал свидетелем истязания и снял ее действия на видео.

Также в пользу потерпевших с учреждения взыскали компенсацию морального вреда в размере 380 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.