В Геленджике опекунша получила 4,5 года за истязание приемных детей В Геленджике вынесен приговор по делу об истязании детей

Москва16 июл Вести.В Геленджике суд признал виновной в жестоком обращении с детьми 62‑летнюю женщину, у которой было 12 приемных детей. Женщина также обвиняется в том, что она серьезно травмировала одну из подопечных. Об этом сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Систематически истязала 8 приемных детей в возрасте от 5 до 15 лет, путем нанесения им побоев руками и ногами, а также различными бытовыми предметами, ограничения в питании, оскорблений, запугиваний, а также подвергала их жестоким наказаниям за провинности говорится в сообщении

Потом семья переехала в Краснодарский край: сначала жили в Горячем Ключе, потом — в Геленджике. С 2017 по 2023 год женщина продолжала издеваться над детьми — теперь уже над двенадцатью подопечными в возрасте от трех до 17 лет. А в июле 2020 года она подняла 10‑летнюю девочку и с силой бросила ее на землю — из‑за этого ребенок сломал плечевую кость.

Суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы — отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запретили в течение трех лет становиться опекуном или приемным родителем.