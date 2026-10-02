В Серове бывшую воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с детьми

В Серове перед судом предстанет бывшая воспитательница, издевавшаяся над детьми В Серове бывшую воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с детьми

Москва2 окт Вести.Серовская прокуратура передала в суд дело бывшей сотрудницы детского сада. Женщину 1965 года рождения обвиняют в том, что она незаконно ограничивала свободу ребенка и жестоко с ним обращалась. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области на платформе MAX.

Женщина, 1965 г.р., обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким с ним обращением) говорится в публикации

По данным следствия, 11 июня 2026 года воспитательница круглосуточного детсада в городе Серове присматривала за двухлетними близнецами. Мальчик, который отличался повышенной активностью, носился по группе - чтобы его угомонить, женщина привязала его колготками к детскому стульчику, обездвижив ребенка.

Еще один эпизод произошел 26 июня: воспитательница схватила сестру мальчика, находившуюся в туалете, подняла ее за руку над полом, дотащила до игровой комнаты, усадила на стул и ударила рукой в область груди, причинив девочке боль.

Дело направлено в Серовский районный суд. Из детского сада женщину уволили за аморальный поступок, несовместимый с воспитательной работой.