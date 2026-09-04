Москва4 сенВести.Сотрудница детского сада в Благовещенске может получить до шести лет лишения свободы за падение ребенка со второго этажа, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.
Следствие установило, что 14 июля воспитанник детсада остался один без присмотра в группе, испугавшись, он забрался на подоконник открытого окна и прыгнул со второго этажа, получив травмы.
Уголовное дело направлено в судговорится в сообщении
Сотрудница детского сада обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За совершение этого преступления она может получить до 6 лет лишения свободы.