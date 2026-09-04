В Приамурье сотруднице детсада грозит до 6 лет тюрьмы за падение ребенка из окна

Перед судом в Приамурье предстанет сотрудница детсада за падение ребенка из окна В Приамурье сотруднице детсада грозит до 6 лет тюрьмы за падение ребенка из окна

Москва4 сен Вести.Сотрудница детского сада в Благовещенске может получить до шести лет лишения свободы за падение ребенка со второго этажа, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.

Следствие установило, что 14 июля воспитанник детсада остался один без присмотра в группе, испугавшись, он забрался на подоконник открытого окна и прыгнул со второго этажа, получив травмы.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Сотрудница детского сада обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За совершение этого преступления она может получить до 6 лет лишения свободы.