В Стерлитамаке будут судить оператора аттракциона за травмы ребенка

В Стерлитамаке оператор аттракциона пойдет под суд из‑за травмирования ребенка В Стерлитамаке будут судить оператора аттракциона за травмы ребенка

Москва17 июл Вести.В Стерлитамаке судят оператора аттракциона, которую обвиняют в том, что из‑за ее действий пострадал ребенок. Расследование уголовного дела завершено и женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.

По данным следствия, в мае 2026 года женщина работала оператором в городском парке. Она нарушила инструкции: велела 12‑летнему мальчику пересесть, но не проверила, что он находится в безопасной зоне, и слишком рано запустила аттракцион. Из‑за этого ребенок оказался зажат движущимися частями конструкции. При падении и сдавливании мальчик получил серьезные травмы тела и конечностей.

Потерпевший был госпитализирован и впоследствии доставлен в детскую республиканскую больницу в городе Уфе, где ему оказали необходимую медицинскую помощь говорится в сообщении

Следователи собрали все необходимые доказательства, утвердили обвинительное заключение. Теперь дело передадут в суд.