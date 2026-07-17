Москва17 июлВести.В Стерлитамаке судят оператора аттракциона, которую обвиняют в том, что из‑за ее действий пострадал ребенок. Расследование уголовного дела завершено и женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.
По данным следствия, в мае 2026 года женщина работала оператором в городском парке. Она нарушила инструкции: велела 12‑летнему мальчику пересесть, но не проверила, что он находится в безопасной зоне, и слишком рано запустила аттракцион. Из‑за этого ребенок оказался зажат движущимися частями конструкции. При падении и сдавливании мальчик получил серьезные травмы тела и конечностей.
Потерпевший был госпитализирован и впоследствии доставлен в детскую республиканскую больницу в городе Уфе, где ему оказали необходимую медицинскую помощьговорится в сообщении
Следователи собрали все необходимые доказательства, утвердили обвинительное заключение. Теперь дело передадут в суд.