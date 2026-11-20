Жительницу Приморья будут судить за истязание дочери из-за успеваемости в школе

Поднесла нож к шее: жительницу Приморья будут судить за истязание дочери Жительницу Приморья будут судить за истязание дочери из-за успеваемости в школе

Москва20 ноя Вести.В Приморье женщину будут судить за истязание 10-летней дочери, поводом для систематических избиений и даже угроз убийством стали плохие оценки и поведение девочки. Об этом сообщает прокуратура региона.

В Хасанском округе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в истязании дочери… Поводом для насилия становились недовольство матери успеваемостью девочки в школе и ее поведением в быту говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, с апреля 2025-го по июнь 2026 года фигурантка била ребенка, в том числе металлическими кухонными предметами, а однажды схватила за волосы и поднесла нож к шее.

Сейчас девочку изъяли из семьи, она передана под опеку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.