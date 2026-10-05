Москва5 октВести.Житель Хасанского района 38 лет предстанет перед судом по обвинению в истязании в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.
По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2024 года мужчина систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении несовершеннолетней падчерицы 2011 года рождения из-за недовольства ее поведениемнаписали в пресс-службе
Судебное заседание назначено на 15 октября.