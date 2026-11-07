Житель Приморья подозревается в преступлении против половой неприкосновенности

В Приморье задержан обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности Житель Приморья подозревается в преступлении против половой неприкосновенности

Москва7 ноя Вести.Полицейские задержали жителя Партизанска Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности в отношении своей несовершеннолетней дочери, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили публикации о возможном совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки со стороны ее отца.

Полицейские установили местонахождение и задержали ранее судимого за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений 39-летнего мужчину говорится в сообщении

По данному факту проводится доследственная проверка.