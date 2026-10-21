Москва21 октВести.В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, вечером 6 октября злоумышленник на территории лесопарка, прилегающего к Жемчужному пляжу в Красносельском районе, применил насилие в отношении несовершеннолетней, после чего потребовал совершить в отношении него действия сексуального характера.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям следователя и оперативных сотрудников 26-летний мужчина задержан … [Ему] предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), устанавливаются все детали произошедшего.