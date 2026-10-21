Задержан житель Петербурга, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой

Задержан житель Петербурга, обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком Задержан житель Петербурга, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой

Москва21 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, вечером 6 октября злоумышленник на территории лесопарка, прилегающего к Жемчужному пляжу в Красносельском районе, применил насилие в отношении несовершеннолетней, после чего потребовал совершить в отношении него действия сексуального характера.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям следователя и оперативных сотрудников 26-летний мужчина задержан … [Ему] предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), устанавливаются все детали произошедшего.