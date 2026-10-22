Обвиняемого в насилии над девочкой отправили под стражу в Петербурге

В Петербурге отправили под стражу обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой Обвиняемого в насилии над девочкой отправили под стражу в Петербурге

Москва22 окт Вести.Под стражу заключен мужчина, которого обвиняют в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, 6 октября в лесопарке у Жемчужного пляжа в Красносельском районе мужчина применил физическую силу, удерживая 15‑летнюю девочку, и заставил ее совершить в отношении него действия сексуального характера.

Имея умысел на совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней К., 2011 года рождения, осознавая, что последняя не достигла восемнадцатилетнего возраста, действуя умышленно, против воли К., применил к ней насилие говорится в сообщении

Мужчину задержали 20 октября и предъявили обвинение. Он признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО, а назначить домашний арест.