Подозреваемый в развратных действиях против школьницы задержан на Камчатке

На Камчатке задержан подозреваемый в развратных действиях против школьницы Подозреваемый в развратных действиях против школьницы задержан на Камчатке

Москва29 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском арестован 42-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях против школьницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю​​​.

20 сентября 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение от матери несовершеннолетней жительницы краевого центра: неизвестный мужчина демонстрировал ребенку половые органы отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого установили. Его доставили к следователю. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.