Москва21 сенВести.Столичный суд заключил под стражу молодого человека, которому вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении девушки в фитнес-центре. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.
По данным следствия, 14 сентября 25-летний фигурант в спортивном клубе на северо-западе Москвы совершил насильственные действия сексуального характера. После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию.
Столичными следователями СК и оперативными сотрудниками полиции фигурант установлен и задержан, ему предъявлено обвинениесказано в сообщении
По ходатайству следствия суд арестовал фигуранта.