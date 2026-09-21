Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой

В Москве арестовали обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой

Москва21 сен Вести.Столичный суд заключил под стражу молодого человека, которому вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении девушки в фитнес-центре. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, 14 сентября 25-летний фигурант в спортивном клубе на северо-западе Москвы совершил насильственные действия сексуального характера. После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию.

Столичными следователями СК и оперативными сотрудниками полиции фигурант установлен и задержан, ему предъявлено обвинение сказано в сообщении

По ходатайству следствия суд арестовал фигуранта.