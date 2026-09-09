В Москве арестован иностранец, пытавшийся изнасиловать женщину на улице В Москве арестован иностранец, обвиняемый в попытке изнасилования женщины

Москва9 сен Вести.В Москве суд взял под стражу иностранца, обвиняемого в попытке изнасилования женщины на улице. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 4 сентября на Ленинградском шоссе. По версии следствия, фигурант заговорил с прохожей возле остановки "Гидропроект" и, представившись сотрудником правоохранительный органов, потребовал у нее документы. Та отказалась и попыталась уйти. Мужчина последовал за ней и, когда они добрались до безлюдного места возле стройплощадки, набросился, избил и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться. Злоумышленник скрылся, но был оперативно задержан силовиками.