Массажист стал фигурантом дела после изнасилования клиентки в салоне Москвы

В Москве на массажиста-мигранта заведено дело за изнасилование клиентки Массажист стал фигурантом дела после изнасилования клиентки в салоне Москвы

Москва10 сен Вести.Массажист из Туркменистана стал фигурантом уголовного дела за насильственные действия сексуального характера в отношении одной из своих клиенток. Об этом сообщает MK.RU.

Преступление в отношении 21-летней девушки произошло 3 сентября, когда у нее и был назначен сеанс. После того, как девушка стала жертвой иностранца, она сразу же обратилась в полицию.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Ранее об этом 30-летнем массажисте из Туркменистана посетители оставляли положительные комментарии. Однако теперь подозреваемый задержан.