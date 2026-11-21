Москва21 нояВести.Шестидесятилетний житель Пензы заключен под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.
По данным следствия, 16 ноября 2026 года в городе Пензе мужчина совершил в отношении малолетней потерпевшей действия сексуального характеранаписали в пресс-службе
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.