Житель Пензы отправлен в СИЗО за преступление в отношении малолетней девочки

Житель Пензы арестован по обвинению в насилии над маленькой девочкой Житель Пензы отправлен в СИЗО за преступление в отношении малолетней девочки

Москва21 ноя Вести.Шестидесятилетний житель Пензы заключен под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По данным следствия, 16 ноября 2026 года в городе Пензе мужчина совершил в отношении малолетней потерпевшей действия сексуального характера написали в пресс-службе

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.