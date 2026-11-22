Житель Вологодской области арестован по подозрению в изнасиловании подростка Суд Вологодской области отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании подростка

Москва22 ноя Вести.На два месяца в СИЗО отправил суд 47-летнего жителя села Кичменгский Городок, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июле 2026 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, достоверно зная о том, что его знакомая достигла 14-летнего, но не достигла 16-летнего возраста, применив физическую силу, совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности написали в пресс-службе

В субботу, 21 ноября, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, впоследствии соединенные в одно производство. В тот же день он был задержан и допрошен.

Суд оправил фигуранта под стражу до 20 января 2027 года включительно.