Москва10 октВести.В Марий Эл правоохранители задержали мужчину, находившегося в розыске по подозрению в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Следователями СК задержан мужчина, обвиняемый в совершении преступления в отношении малолетней девочки… Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 2 октября в лесном массиве в городе Волжск. Предположительно, 48-летний фигурант знаком с семьей девочки.
По данным пресс-службы МВД по Республике Марий Эл, его нашли на территории соседнего Татарстана.