В Марий Эл задержали обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой

В Марий Эл задержан мужчина, разыскиваемый за насилие над 8-летней девочкой В Марий Эл задержали обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой

Москва10 окт Вести.В Марий Эл правоохранители задержали мужчину, находившегося в розыске по подозрению в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Следователями СК задержан мужчина, обвиняемый в совершении преступления в отношении малолетней девочки… Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 2 октября в лесном массиве в городе Волжск. Предположительно, 48-летний фигурант знаком с семьей девочки.

По данным пресс-службы МВД по Республике Марий Эл, его нашли на территории соседнего Татарстана.