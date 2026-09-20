Москва20 сенВести.В Индии 32-летнего мужчину арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве 17-летней девочки. Об этом пишет издание The New Indian Express.
Предполагаемый преступник – женатый мужчина по имени С. Моханрадж, проживающий в деревне округе Карур. В материале сказано, что у него были отношения со старшей - 21-летней - сестрой девочки.
Во время допроса мужчина признался, что 17 августа пришел к дому этой семьи, но ему не открыли дверь.
Он зашел на террасу, где совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкойсказано в материале
Пропавшую девочку искали 32 дня. В итоге ее тело было найдено в водоеме.
Ранее СМИ писали, что в Индии у крематория нашли тело младенца.