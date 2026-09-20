Тело новорожденного ребенка нашли у крематория у Индии

Тело новорожденного нашли у крематория Тело новорожденного ребенка нашли у крематория у Индии

Москва20 сен Вести.В Индии возле крематория обнаружили останки новорожденного, при этом у малыша не было головы. Информацию об этом распространило издание News 9 Live.

Инцидент произошел в Канджхавале – пригородной местности на северо-западе Дели.

Правоохранители начали проводить расследование.

Изучают улики, допрашивают возможных свидетелей и ищут пропавшую голову, пытаясь установить обстоятельства смерти говорится в материале

Предполагается, что ребенку было около двух-трех месяцев.

Авторы публикации не уточняют другие детали происшествия.