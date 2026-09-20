Москва20 сенВести.В Индии возле крематория обнаружили останки новорожденного, при этом у малыша не было головы. Информацию об этом распространило издание News 9 Live.
Инцидент произошел в Канджхавале – пригородной местности на северо-западе Дели.
Правоохранители начали проводить расследование.
Изучают улики, допрашивают возможных свидетелей и ищут пропавшую голову, пытаясь установить обстоятельства смертиговорится в материале
Предполагается, что ребенку было около двух-трех месяцев.
Авторы публикации не уточняют другие детали происшествия.