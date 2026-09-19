Главе СК РФ доложат об обнаружении тела новорожденного в водоводе Старый Терек

Мать убила новорожденного в Дагестане и оставила тело в водоводе Старый Терек Главе СК РФ доложат об обнаружении тела новорожденного в водоводе Старый Терек

Москва19 сен Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве новорожденного. В совершении преступления подозревают его мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

Тело новорожденного ребенка было обнаружено 15 сентября в селе Новосладковка Кизлярского района.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В ходе следственных действий установлена причастность матери ребенка к совершенному преступлению сказано в сообщении

В отношении фигурантки решается вопрос об избрании меры пресечения.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.