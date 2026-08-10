В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в колыбели

В Хасавюрте возбудили дело по факту смерти младенца в колыбели В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в колыбели

Москва10 авг Вести.В Хасавюрте возбудили уголовное дело после того, как умер младенец, пристегнутый ремнями в детской колыбели. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.

Накануне в одном из домов в детской колыбели был обнаружен мертвый ребенок, зафиксированный лентами-ремнями. Предварительной причиной смерти рассматривается механическая асфиксия.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, повлекшие смерть ребенка.