В Хасавюрте умер ребенок, зафиксированный ремнями в детской колыбели

В Хасавюрте умер ребенок, зафиксированный ремнями в колыбели В Хасавюрте умер ребенок, зафиксированный ремнями в детской колыбели

Москва10 авг Вести.В Хасавюрте умер ребенок, зафиксированный ремнями-лентами в детской колыбели. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.

Накануне в одном из домов в детской колыбели был обнаружен мертвый ребенок, зафиксированный лентами-ремнями.

Предварительной причиной смерти рассматривается механическая асфиксия … Организована процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, изъяты имеющие значение для проверки предметы. С участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр тела ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.