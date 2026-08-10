Москва10 авгВести.В Хасавюрте умер ребенок, зафиксированный ремнями-лентами в детской колыбели. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.
Накануне в одном из домов в детской колыбели был обнаружен мертвый ребенок, зафиксированный лентами-ремнями.
Предварительной причиной смерти рассматривается механическая асфиксия … Организована процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, изъяты имеющие значение для проверки предметы. С участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр тела ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.