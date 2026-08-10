Жительница Удмуртии пойдет под суд по обвинению в убийстве новорожденного Перед судом предстанет жительница Удмуртии, задушившая новорожденного ребенка

Москва10 авг Вести.Перед судом предстанет 33-летняя жительница Удмуртии, обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 29 мая скрывавшая от окружающих беременность женщина дома родила живого ребенка. Однако вскоре она задушила младенца и сохранила его тело, а 7 июня выбросила его в мусорный контейнер рядом с домом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы … , обвиняемой … [по] ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Были проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая экспертизы, допрошены в качестве свидетелей жители села и родственники фигурантки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.