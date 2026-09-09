СК назначил 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийства младенца на Камчатке

На Камчатке назначили 1 млн руб. за сведения о подозреваемой в убийстве младенца СК назначил 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийства младенца на Камчатке

Москва9 сен Вести.Следственный комитет объявил награду в размере 1 миллиона рублей за помощь в розыске женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка на Камчатке в 2024 году. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов было обнаружено тело мальчика славянской внешности, родившегося в период с 15 февраля по 6 марта. Труп был завернут в пододеяльник с изображением леопардов. Смерть неврожденного, по заключению экспертов, наступила от переохлаждения.

Следствие обращает внимание граждан на то, что УМВД России по Камчатскому краю гарантирует выплату денежного вознаграждения в размере 1 000 000 рублей за информацию, способствующую розыску и задержанию подозреваемой женщины сказано в сообщении

Отмечается, что личность матери до сих пор не установлена.