На Камчатке продолжается расследование дела об обнаружении тела младенца

Полиция Камчатки выплатит 1 млн. руб. за помощь в поимке матери, убившей ребенка На Камчатке продолжается расследование дела об обнаружении тела младенца

Москва9 сен Вести.На Камчатке назначили вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о матери, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил Следственный Управление СК России по Камчатскому краю.

Тело младенца обнаружили 6 марта 2024 года на городской свалке. Ребенок был замотан в пододеяльник с изображением леопардов.

По оценкам экспертов, мальчик родился доношенным и, предположительно, скончался от переохлаждения.

В ходе расследования проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой погибший – мальчик славянской внешности. Период рождения ребенка определен с 15 февраля по 6 марта 2024 года отметила пресс-служба ведомства в соцсети "ВКонтакте"

Личность матери младенца до настоящего времени не установлена. Полиция Камчатского края гарантируют выплату крупного вознаграждения тому, кто поможет установить личность и местонахождение подозреваемой женщины.