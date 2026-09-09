Москва9 сенВести.На Камчатке назначили вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о матери, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил Следственный Управление СК России по Камчатскому краю.
Тело младенца обнаружили 6 марта 2024 года на городской свалке. Ребенок был замотан в пододеяльник с изображением леопардов.
По оценкам экспертов, мальчик родился доношенным и, предположительно, скончался от переохлаждения.
В ходе расследования проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой погибший – мальчик славянской внешности. Период рождения ребенка определен с 15 февраля по 6 марта 2024 годаотметила пресс-служба ведомства в соцсети "ВКонтакте"
Личность матери младенца до настоящего времени не установлена. Полиция Камчатского края гарантируют выплату крупного вознаграждения тому, кто поможет установить личность и местонахождение подозреваемой женщины.